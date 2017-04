Opinie op Zondag - Thomas von der Dunk: 'Waarom arme landen vaak dictaturen zijn'

Op de barricades

In dictaturen gaat het verlies van politieke macht meteen gepaard met het verlies van materiële rijkdom, zo niet van het leven

De tweede zoon van Moammar-al-Kadhafi, Saif, promoveerde in 2008 aan de London School of Economics op een dissertatie met de titel 'The role of civil society in the democratization of global government institutions: from 'soft power' to collective decision-making'. Een paar jaar later, toen de Libiërs tegen zijn vader in opstand waren gekomen, zagen we hem schietend op de barricades terug, onderwijl bloeddorstige uitspraken doend die noch van veel empathie voor de civil society, noch van een hang naar soft power of een diepgevoelde behoefte aan collectieve besluitvorming getuigden.



Eén ding is in elk geval duidelijk: de families Assad, Kim en Kadhafi wensten thuis met alle middelen hun machtspositie met de daaraan verbonden materiële emolumenten te verdedigen. Voor dictaturen als Syrië, Libië en Noord-Korea geldt, anders dan voor de westerse civil society waarvan Saif dan toch niet zoveel begrepen had, dat - door het ontbreken van een rechtstaat die de machtelozen tegen willekeur beschermt - het verlies van politieke macht meteen gepaard gaat met het verlies van materiële rijkdom, zo niet van het leven.



In dat materiële aspect moet vermoedelijk ook een belangrijk deel van de verklaring gezocht worden voor het feit dat rijkere landen eerder democratisch zijn, en armere eerder dictatoriaal. Het gaat om het beslag dat de elite op de nationale eigendommen kan leggen; dat is percentueel in een dictatuur veel groter dan in een democratie, omdat in het eerste geval de scheiding tussen beheer en bezit ontbreekt.