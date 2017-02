Opinie op zondag - Thomas von der Dunk: 'Kiezer moet einde maken aan tijdperk-Rutte'

Verschillende tongen

Hoe kun je tegelijk de Grieken verwijten dat zij te weinig belasting innen en zelf Griekse belastingontduikers faciliteren?

Neem twee Europese kwesties die juist van de week weer speelden: het Oekraïnereferendum en de belastingzwendel door multinationals. Niet toevallig twee Europese kwesties, want uit angst voor het anti-Europasentiment onder zijn eigen electoraat spreekt Rutte in Brussel en Den Haag met verschillende tongen. Nooit heeft hij ergens voor durven staan. Bij het referendum dook de regering, uit angst dat een nederlaag haar zou aankleven, onder zijn leiding even angstig onder de sofa - nee, nee, we voeren vooral geen campagne voor een ja - als een neurotische huiskat voor vuurwerk op Oudejaarsavond.



En zelfs nu Brussel eindelijk iets wil doen aan de belastingparadijzen voor multinationals - symbool van de verwording van het hyperkapitalisme - hangt de VVD aan de rem, omdat dat de economie beschadigen zou. De hypocrisie ervan is onuitstaanbaar: tegelijk de Grieken verwijten dat zij te weinig belasting innen en zelf Griekse belastingontduikers faciliteren. Het morele besef dat wat Nederland hier doet, op heling neerkomt, ontbreekt bij de VVD geheel.



In dit licht is het ronduit bizar dat de verkiezingscampagne nu dreigt uit te lopen op een tweekamp tussen Wilders en Rutte, omdat beiden momenteel in de peilingen aan de leiding gaan. Dat is zodoende ook, waarop de VVD-campagneleiding duidelijk hoopt: dat aanhangers van andere partijen zich over hun weerzin heen zetten en VVD stemmen teneinde te verhinderen dat Wilders de grootste wordt en zo in het Torentje komt.



Dat zou om drie redenen cynisch zijn. De eerste is, dat de kans dat de PVV gaat meeregeren, niet af, maar juist toeneemt, als VVD en PVV door zo'n tweekamp beide zeer groot worden. Ook al heeft Rutte na lang getreuzel de kans dat hij met Wilders gaat regeren als nul betiteld, hij is niet in zijn eerste leugentje gestikt. Een achterdeurtje biedt bovendien zijn formulering als passieve inschatting, in plaats van als actieve afwijzing, waarmee hij zijn handen vrijhoudt.



Daarbij komt dat niet alleen partijprominenten als Schippers en Wiegel de mogelijkheid nadrukkelijk open willen houden, maar dit ook op weinig bezwaren bij de eigen achterban zal stuiten. Die had er, anders dan die van het CDA, in 2010 ook al geen enkele moeite mee: de gedoogconstructie met Wilders leidde niet tot enige discussie, en het aantal interne critici bleef tot een handvol beperkt, waarvan er een paar prompt hun partijlidmaatschap opzegden.



Uit onderzoek blijkt dat veel VVD-ers - anders dan andere kiezers - de PVV boven de SP prefereren. Dus reken maar dat, als straks VVD en PVV groot zijn, na maanden moeizaam formeren over links wegens eigen geringe sociaal-economische concessiebereidheid, de steven toch naar rechts wordt gewend.