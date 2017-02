Opinie op zondag - Sarah Sluimer: 'Is dit het voorspel voor de echte angst?'

Privédomein

Alles wat ons overkwam, wat ons schade toebracht, speelde zich tot nu toe af in het privédomein. Een gezwel, een auto-ongeluk, een cafébrand met Oud&Nieuw. De westerse voorouders die nog weten hoe het was om te leven in een tijd waarin burgerrechten waardeloos waren, zijn nu bijna allemaal dood.



En wij waren het postmodernisme voorbij, op weg naar een platte tijd waar de wereld misschien een laatste religieuze strijd zou kennen, maar vooral onherroepelijk op een langzaam verval afstevende. Onze kleinkinderen zouden misschien levend verbranden door de zon of verdrinken in het gore water van een gesmolten poolkap.



Het uiteindelijke einde der tijden zou a-politiek en tegelijkertijd democratisch zijn: wij allen en de Nachtwacht gaan ten onder. Wat een troost.



Maar het liep anders. De geschiedenis had toch nog een enorme menselijke knaller voor ons in petto die op het punt staat zich te ontrafelen. Nu zitten we in de tussentijd gevangen, zenuwachtig en met vragende ogen. Ik weet niet of u hier ook last van heeft, maar ik ben heel erg moe. Ik ben niet zo moe als de periodes dat ik niet meer sliep omdat een of andere verkering uit was. Het is een nieuw soort moeheid, alsof mijn interne alertheidsmotor niet meer uit wil gaan. Houdt die oplettendheid weer op? Raak ik gewend? Of is dit pas het voorspel voor de echte angst? Niemand weet het.



Er zijn voor ons geen precedenten, hoe hard iemand op Twitter ook over iemand anders roept dat hij 'aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat' om daarmee zichzelf gerust te stellen. Alsof zijn historische kennis hem gaat redden.



Onze huidige paniek mag hoe dan ook niet de laatste stuiptrekking op weg naar gewenning zijn. Nu zijn we nog boos, maar iedereen weet dat woede vaak als een pudding inzakt. Er zit echt niets anders op dan de komende jaren jezelf op te jagen, ook als je wil slapen. Laat je door iedere escapade van Trump of Wilders opnieuw verrassen. Wees zo eigenzinnig en dapper als de vos in mijn straat.



Maar nee, die metafoor is te flauw. Hoe zwaar de naderende tijd ook is: vossen hebben het recht om vossen te blijven.



Sarah Sluimer (1985) is schrijver, interviewer en van oorsprong dramaturg. Ze werkt aan haar romandebuut bij Atlas/Contact en schrijft voor verschillende media waaronder De Correspondent. Ze staat graag op een podium. De columnbundel die ze met haar vriend Willem Bosch schreef over hun eerste jaar als ouders (Ontaarde Ouders, Lebowski Publishers) is net uit gekomen. Het komende jaar werkt ze onder meer aan een pamflet over feminisme.