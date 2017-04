Opinie op Zondag - Dirk-Jan van Baar: Macron is een wel erg brave jongen

De angst voor Le Pen is mede zo groot omdat de angst voor de islam, waarmee Frankrijk al sinds mensenheugenis in oorlog verkeert, nog veel groter is

In 'Soumission', de visionaire roman van Michel Houellebecq, kiest Frankrijk een moslim (een Ahmed Aboutaleb) tot president uit angst voor Marine Le Pen. Met de opkomst van Emmanuel Macron, een jonge technocraat die zich uit de socialistische partij heeft losgemaakt, links noch rechts wil zijn, en als briljante wonderboy boven de gevestigde partijen staat, lijkt dit scenario van de baan (al had Houellebecq het voor 2022 voorspeld).



Het presidentschap kan Macron nauwelijks nog ontgaan. Daarmee heeft de gediscrediteerde Franse elite een nieuwe 'Hoffnungsträger' waaraan zij zich kan vastklampen. De Europese missie - onze laatste strohalm - kan worden voortgezet.



Het scenario van Houellebecq was over de top: het katholieke Frankrijk zal nooit een moslim tot president kiezen. De angst voor Le Pen is mede zo groot omdat de angst voor de islam, waarmee Frankrijk al sinds mensenheugenis in oorlog verkeert, nog veel groter is. De Vijfde Republiek is in 1958 rechtstreeks ontstaan uit het rampzalige conflict in Algerije, waarvoor Charles de Gaulle een uitweg beloofde. Die kwam in 1962, met de onafhankelijkheid van deze modelkolonie die Frankrijk aanvankelijk niet had willen opgeven, nadat het geweld uit Algerije ook de straten van Parijs had bereikt.



Frankrijk weet wat moslimterreur is, zoals het ook heel goed weet dat een keuze voor het Front National - een haatdragende revanchistische partij die onder vader Le Pen uit het verlies van Algerije is voortgekomen - een keuze vóór de burgeroorlog is. Dat wil Frankrijk niet.