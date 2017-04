Opinie op Zondag: 'Die hartvrees om het sterven van ons kind is nieuw in ons leven'

Je zwartste zwart

Ik wil naar huis, het warme velletje van mijn zoon voelen

Alsof de duivel ermee speelt lees ik het boek Hex van Thomas Olde Heuvelt. Het gaat over een Nederlands dorpje, waar een heks rondwandelt. De mensen hebben geleerd met haar te leven. Ze doet niets. Tot het wankele evenwicht verstoord wordt en alles eindigt in het meest absurde, helse pandemonium dat ik ooit las. Ik griezel. Niet door die heks, maar door het tomeloze verdriet dat onder de soms onhandige zinnen zit. Het gaat precies over de nieuwe angst die me in bezit heeft genomen. Het verlies van een kind, de eindeloze rouw, vertaald in onbegrepen gruwel.



Weg ermee, gedachten op nul. Even wandelen. De dagen duren lang hier. We zoeken naar een manier om uit te rusten zonder in lethargie weg te zakken. De stad is veilig, rustig. Geen agenten met machinegeweren op straat. Geen protesten. Iedereen leeft maar zo'n beetje voort. Een oase ver weg van schreeuwdebatten en moreel, doch obligaat gelijk. Ik lees over het echtpaar dat de struikelsteen niet voor hun huis wilde hebben. Hoe ze op social media zo volkomen door de mangel gehaald werden dat ze hun meest intieme verdriet wel moesten delen. Wees niet boos op ons, we verloren een kind. Er is geen verstopplaats meer in 2017. Geef je zwartste zwart aan de meute, anders vreten ze je op. Ik wil naar huis, het warme velletje van mijn zoon voelen. Ik weet niet precies waarom het me nu zo overvalt. Misschien omdat het hier zo kalm is dat slechts het allerbelangrijkste in je leven je hoofd vult.



Ik bedenk me, zoals iedereen op vakantie, hoe verslaafd ik ben aan futiliteiten. Elk uur gevuld met kleine momenten van verontwaardiging. Ik kijk even naar mijn Twittertimeline. En het lijkt opeens alsof al die tweets van één iemand komen. Een schizofrene man die dan weer schreeuwt over het bordkartonnen elan van Jesse Klaver om daarna te vrezen voor de wortelkanaalbehandeling die hem vandaag te wachten staat. Scroll scroll. Foto van een poes. Theodor Holman is een vieze oude vent. Scroll. En dan zie ik de foto.



De man, zijn gezicht is niet eens meer menselijk. Een grote scheur van zielenpijn waar z'n gezicht moet zitten. Hij heeft twee kinderen vast, in witte lakens. Ze zijn dood, natuurlijk zijn ze dood. Onaangetast glad is hun huid. En natuurlijk stopt de wereld even bij die foto en de andere foto's van de gifgasaanval die nog volgen. Niemand heeft er woorden voor, mensen huilen bittere tranen. Iedere vader of moeder kan iets van dat vantablack waarin die man onherroepelijk gestort is in zichzelf oproepen.