Opinie op Zondag: 'De monddood is terug van nooit weggeweest'

Huiveringwekkend

Martin Schulz, die fulmineerde tegen de islamkritische film 'Innocence of Muslims, maakt kans om later dit jaar de regeringsleider van het machtigste land van Europa te worden

Sybrand Buma (andermaal CDA) stelde vorige zomer nog: 'Zolang de vrijheid van meningsuiting in onze samenleving het hoogste goed is, wordt het niets.' Die vrijheid, schreef Theodor Holman, is voor godsdienstigen altijd 'een wesp waar ze hinder van hebben en die ze willen doodslaan'. Voorbeelden van Europese rechtsstaten die de vrijheid van meningsuiting met voeten treden zijn talrijk en huiveringwekkend, zo toont Paul Cliteur in zijn boek 'Bardot, Fallaci, Houellebecq, Wilders' (2016).



Regelmatig denk ik aan Martin Schulz, die als voorzitter van het Europees Parlement fulmineerde tegen de islamkritische film 'Innocence of Muslims'. Hij stelde 'dat dit soort godslasterlijke films veroordeeld moet worden. Ik veroordeel ten sterkste niet alleen de inhoud, maar ook de verspreiding van zo'n film.' De man maakt kans om later dit jaar de regeringsleider van het machtigste land van Europa te worden. Hetzelfde Duitsland kondigde deze week een regelrechte censuurwet aan, met boetes tot 50 miljoen euro voor sociale media die niet binnen 24 uur ingrijpen als een gebruiker bijvoorbeeld de Holocaust ontkent.



In ons eigen land verzuchtte officier van justitie Theo Hofstee deze week dat het toch wel lastig is om columnisten te vervolgen: 'Soms worden termen gebruikt, waarbij we echt moeten uitzoeken of het strafbaar is. [...] Maar daar zit soms lang onderzoek in. Je mag namelijk best veel zeggen in Nederland.'



Zelfbeheersing is nog best een opgave, als je de macht hebt om onwelgevallige meningen de mond te snoeren. De Inquisitie en het stalinisme waren slechts verschijningsvormen - de monddood is terug van nooit weggeweest.



Geerten Waling is historicus en auteur van onder meer 'Zetelroof' (Nijmegen: Vantilt 2017).