Opinie op Zondag - Britse beterweters maken hun grootste fouten het liefst zelf

Trump

Uit 'America first' spreekt niet de geest van de vrijhandel waarvan de Britten vorig jaar nog dachten dat de rest van de wereld daarop zat te wachten

De verkiezing van Donald Trump in Amerika, die de Brexit aanbeval, leek ervoor te zorgen dat de Britten niet alleen zouden staan, maar steun kregen van hun favoriete bondgenoot aan de andere kant van de oceaan. Er woei weer een protestantse wind hun kant op. Mooi niet. Tegen de storm in hielden de Europese ankers stand, en nu zijn het Angela Merkel (net als May een domineesdochter) en de nieuwe Franse president Emmanuel Macron die de wind in de zeilen hebben.



Trump, bekritiseerd door de Europese president Donald Tusk en de paus in Rome, is niet eens meer welkom in Londen. De Amerikaanse president is zo besmet dat ook de Britten hem liever op afstand houden. Uit 'America first' spreekt niet de geest van de vrijhandel waarvan de Britten vorig jaar nog dachten dat de rest van de wereld daarop zat te wachten. En de Europese Markt waarvan ze sinds 1973 wel lid zijn, willen ze via 'een nieuwe handelsdeal' de rug toekeren.



In het opkomende Azië begrijpt niemand dat. Het is ook niet te begrijpen. Neem dat verschil tussen een 'harde' en een 'softe' Brexit waar het in Groot-Brittannië steeds over gaat. Vanuit Brussel gezien bestaat dat niet. Elke Brexit is een harde Brexit, deal of geen deal. Daarentegen meent mevrouw May dat géén deal beter is dan een slechte deal. Daaruit spreekt niet alleen het misverstand dat de Britten nog een onderhandelingspositie hebben, maar dat er ook wat te onderhandelen valt.