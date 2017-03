Opinie op Zondag - Beri Shalmashi: Rutte, speel het vuile spel niet mee

Vluchtelingen

De vluchtelingcrisis is pas opgelost als mensen geen reden meer hebben om te vluchten

Ik las ergens dat u zei dat de vluchtelingencrisis is opgelost. Maar daardoor lijkt het alsof de crisis was dat ze hierheen kwamen. Alsof het erg is voor ons hier dat mensen hier veiligheid zoeken. Dat leek wel zo, omdat de kranten en politici het hadden over een 'plaag', maar het ging over mensen. Het lijkt me goed als u de komende jaren wat meer de rol in neemt van de premier van dit land in dat soort situaties, dat u ons leiderschap toont en het vertrouwen geeft dat het allemaal goed komt. Niet dat ik van u verwacht dat u eigenhandig zorgt voor wereldvrede. Maar wel dat u dit soort situaties niet gebruikt om de burgers te verdelen. U kunt hier boven staan, als u wilt, u hoeft dat vuile spel niet mee te spelen.



De vluchtelingcrisis is pas opgelost als mensen geen reden meer hebben om te vluchten. Als de situatie in de landen waar ze vandaan komen goed genoeg is om te blijven. Of als de opvang in de omringende landen, zoals Turkije, goed genoeg is om daar te blijven. Is dat niet zo? Dan is de vluchtelingencrisis niet opgelost.