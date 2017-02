Opinie op zondag - Beri Shalmashi: 'Krullen hebben bestaansrecht'

Statussymbool

Krullen staan bij hele volksstammen voor een identiteit die hen is afgepakt, tijdens de slavernij, of door migratie

Het stuk van Ezzeroili over een salon waar je krullen worden gewaardeerd gaat er om dat er mensen zijn die bovenstaande trauma's herkennen en wellicht kunnen voorkomen. Omdat zij steil niet per se als de norm zien. Omdat krullen net zoveel bestaansrecht hebben als al het andere soort haar. Het is alleen vaak moeilijker om er de juiste verzorging voor te vinden, omdat we er niet op zijn georiënteerd. Zelfs van alle crèmes en spoelingen en shampoos en andere smeersels die ik in mijn leven heb gebruikt, heb ik er nooit een gevonden die ik ben blijven gebruiken. Want niet alle krullen zijn meteen hetzelfde.



Krullen staan bij hele volksstammen voor een identiteit die hen is afgepakt, tijdens de slavernij, of door migratie. En ook het dominante beeld in de mode dicteert dat steil haar beter is. Misschien geldt dat bij mijn familie in het Midden-Oosten nog wel meer dan hier zelfs, daar hebben alleen heksen nog krullend haar. Daar is het een statussymbool: je haar kapot laten föhnen in de salon. Zolang je zelf niet trots bent op het soort haar dat je hebt en daar niet de juiste zorg aan besteedt, kan je niet van een ander verwachten dat hij dat wel voor je gaat doen. En dan is het natuurlijk prima als je af en toe een dagje van model veranderd. Als dat maar niet is omdat je denkt dat je krullen minder zijn dan dat sluike haar van je collega's.



Beri Shalmashi (1983) is scenarist, regisseur en publicist. Momenteel werkt ze met EO/IKONdocs aan haar eerste lange documentaire 'De Bergen Lonken' en schrijft de romantische komedie 'Welkom', over een dorp waar statushouders komen te wonen. Haar nieuwste korte film 'Shouted from the Rooftops', gefilmd in Noord Irak, komt dit voorjaar uit.