Opinie: Met een hoger loon krijgt leraar meer respect

Loon staat ook voor waardering en erkenning

Ergens tussen arts en schoonmaker in de hiërarchie staat de leraar. Mensen die ik sprak benadrukken dat leraren belangrijk werk doen. Zij zorgen voor 'kennisoverdracht' en dragen bij aan de sociale mobiliteit van kinderen. Geïnterviewden benadrukken dat het een beroep van sociaal belang is en dat er bovendien een relatief hoge opleiding voor nodig is, maar op de hogere treden staat het beroep niet. De reden: het werk wordt niet goed betaald.



Uit mijn onderzoek blijkt dat geld heel belangrijk is voor de waardering van hoog en laag werk. Het gaat hier niet alleen om geld in de platte, financiële zin, maar vooral om de immateriële, symbolische betekenis van een geldelijke beloning. Loon staat namelijk ook voor waardering en erkenning. In dit licht is het goed te begrijpen waarom schoonmakers in 2010 en 2014 staakten voor zowel meer loon als meer respect. In 2015 staakte de politie eveneens voor een 'fatsoenlijke loonsverhoging' en voor meer respect. Hun slogan was nota bene: 'Politiewerk verdient meer waardering.' De voorbeelden laten de verwevenheid zien van immateriële en materiële waardering.