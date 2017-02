Opinie: laat PvdA, GroenLinks en de SP een 'Pact voor Cultuur' sluiten

Treurig genoeg

Juist in deze tijd kan een krachtige cultuurpolitiek niet gemist worden

Dat is op zichzelf al treurig genoeg. Maar het is ook nog eens een geval van bijzonder ongelukkige timing. Juist in deze tijd kan een krachtige cultuurpolitiek niet gemist worden - en wel om twee redenen. In de eerste plaats dreigen commercie en marktdenken in vergaande mate bezit te nemen van het culturele domein. Dat geldt voor het boekenvak en voor de media, waar het winstbejag toeneemt en internet-concerns - van Amazon tot Google - een door kwaliteit en pluriformiteit gekenmerkte literatuur en een onafhankelijke nieuwsvoorziening bedreigen. Tegelijkertijd wint in de museumwereld het 'blockbuster'-denken steeds meer terrein. Dat gaat, in de woorden van kunsthistoricus Peter Hecht, 'ten koste van een gewetensvol beheer en een intelligente presentatie van wat door de eeuwen heen is verzameld'.



In de tweede plaats zien we een benauwend patroon van sociaal-culturele ongelijkheid en fragmentatie ontstaan, waarbij achtergrond en genoten opleiding weer een grote rol gaan spelen. Daardoor gaat niet alleen een zeker gemeenschappelijk oriëntatiekader ontbreken, maar worden ook de toegang tot kunst en cultuur en de mogelijkheden tot ontplooiing van eigen culturele talenten steeds ongelijker verdeeld.



Reden genoeg voor meer aandacht voor kunst en cultuur in verkiezingstijd, zou men denken. Daar komt nog eens bij dat verdere bezuinigingen in de toekomst niet uitgesloten zijn. De PVV pleit ervoor om de subsidiëring van kunst, cultuur en omroep geheel te beëindigen. Zo'n beleid - dat in het licht van de opiniepeilingen helaas niet weg te zetten is als ongevaarlijke onzin - zou rampzalig zijn. Daardoor zou het culturele leven over de volle breedte in zijn bestaansmogelijkheden worden getroffen. Van topinstellingen die beeldbepalend voor onszelf en de buitenwereld zijn, tot de kennismaking van Nederlandse scholieren met musea, muziek en theater.