Opinie - Hallo feministen, mogen wij mannen ook nog meepraten?

Een vriend van mij stond laatst zijn pasgeboren baby de fles te geven. Zijn vriendin kwam binnen en zei: verdorie, het had tien minuten geleden al gemoeten! Op dezelfde manier wordt aan feministische zijde zelden gejuicht dat mannen zo goed hun best doen om mee te veranderen, maar vooral eenzijdig geklaagd dat het nog lang niet goed genoeg is.



Ik voel me als man niet bedreigd door feminisme. Volgens mij kan het er voor iedereen alleen maar leuker op worden - op de werkvloer, op de universiteit, in je familie. Je wilt toch niet dat de vrouwen om je heen zich gedwarsboomd of achtergesteld voelen, of last hebben van sekstische praatjes van mannen? Daar komt bij dat feminisme als het goed is twee kanten op werkt: vrouwen worden bevrijd uit hun stereotypen en rollenpatronen, maar mannen tegelijkertijd ook. Dus vrouwen hoeven niet meer onderdanig en schaapachtig te doen, maar mannen hoeven ook niet meer altijd krampachtig in de machorol te zitten.



Tegelijkertijd merk ik vaak dat een open dialoog over zin en onzin van bepaalde feministische hangijzers onmogelijk is. Wie ben jij als man om hier wat over te zeggen? Lees jij eerst maar eens een boek van Rebecca Solnit, Camille Paglia of Germaine Greer voordat je ons gaat lopen mansplainen over feminisme!