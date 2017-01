Op verpleeghuistour met Martin van Rijn

Drie zwarte Mercedesbusjes, een Audi, acht ambtenaren van het ministerie van VWS en staatssecretaris Martin van Rijn. Plus tien verpleeghuizen, die ze in twee dagen zullen bezoeken. Ik volg de kleine karavaan een dag, van Appelscha tot Amersfoort, via haltes in Hoogeveen, Kampen en Lelystad.



Deze verpleeghuizen doen sinds twee jaar mee aan 'Waardigheid en Trots', een 'vernieuwingsprogramma' van VWS met een 'taskforce'. Ze mogen 'meedenken' en 'voorstellen doen', het sleutelwoord is 'persoonsgerichte zorg'.



Buiten VWS gaat het over verwaarloosde ouderen en wachtlijsten en de 'zwarte lijst' met verpleeg-huizen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg - een daarvan bezoeken we vandaag ook.