Oorlog tegen de journalistiek is alomtegenwoordig

Afgelopen week sprak Leon Willems, directeur van Free Press Unlimited al over 'een sluipende oorlog tegen de journalistiek in de wereld'. Zijn organisatie zet zich wereldwijd in voor persvrijheid, en de jaarlijke persmonitor die mede onder Willems' verantwoordelijkheid tot stand is gekomen, maakt gewag van een toestand van persbreidel die in ruim een decennium niet zo slecht is geweest.



Alle landen die we weleens langs zien komen in zorgelijke berichten passeren de revue. De schandvlekken van de Europese Unie Polen en Hongarije. Repressiegebieden als Turkije, de Filipijnen en Venezuela. En de Verenigde Staten, het 'nieuwe slagveld', zegt Willems, met een president die de binnenlandse pers verdacht maakt en daarmee een rolmodel is geworden voor andere regimes die zich ook liever niet door een onafhankelijke pers laten tegenspreken.