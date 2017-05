Ooit dj bij VPRO en nu herontdekt door een brandweerman

Ik was op de koffie bij mijn vader, die me trots vertelde hoe hij door een brandweerman was gecomplimenteerd met zijn radioprogramma. Decennialang was hij dj bij de VPRO, op wat toen nog Hilversum 3 heette. Tegenwoordig heeft hij een eigen liefdewerk oud papier-hoekje op internet, waar hij hoofdzakelijk liedjes draait van obscure gitaarmannen in blokjeshemden met het hart voor op de tong. Americana, of alt-country - mij heeft hij er succesvol mee geïndoctrineerd. Wij van Donkers weten wel dat er op deez' aard belangrijker zaken zijn dan een ballad van Fred Eaglesmith, maar we vergeten steeds wat ook alweer.