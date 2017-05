Onze techniek stelt ons in staat mens te worden

De chatbot neemt de simpele taken van ons over, waardoor wij extra ruimte hebben om onszelf verder te ontwikkelen

De oermens gebruikte al technieken om beter te kunnen functioneren. Op het moment dat mensen speren gingen maken, waren ze beter in staat prooien te vangen. De mens was nou eenmaal niet de snelste, maar wie niet sterk is moet slim zijn. Doordat de mens wapens is gaan maken, kon het dieren aan die veel sterker waren dan hijzelf. Vanaf het moment dat de mens landbouw ging beoefenen, kon hij op één plek blijven. Hierdoor kon hij zich met andere dingen gaan bezighouden dan puur met overleven. Doordat we technieken zijn gaan ontwikkelen en gebruiken, hebben we de richting van onze eigen evolutie beïnvloed.



Moderne technologie heeft misschien een andere gedaante dan de technieken die we gebruikten in de oertijd. De functie ervan is echter onveranderd. Neem bijvoorbeeld Siri. We moeten deze slimme chatbot van Apple niet zien als vijand. We kunnen hem daarentegen beter beschouwen als een verlengstuk van ons lichaam. Doordat we Siri informatie voor ons laten opzoeken, routes laten uitstippelen en mail laten beantwoorden, houden we zelf weer tijd over om ons met ingewikkelder taken bezig te houden. De chatbot neemt de simpele taken van ons over, waardoor wij extra ruimte hebben om onszelf verder te ontwikkelen.