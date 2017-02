Onze politieke partijen ontberen uitdagende visie op Europa

Brief van de dag: onze daadkrachtige politici

Met instemming heb ik de krachtige bewoordingen gelezen waarmee onze regering, EU-president Tusk en de meerderheid van de Kamer het vluchtelingendecreet van Trump afkeuren. Maar zijn we wel in de positie om kritiek te leveren? We pleiten voor opvang in de regio en dat komt Nederland goed uit. We accepteren weliswaar met gepaste diplomatieke kanttekeningen ( dat dan weer wel) muren in Europa. Onze Nederlandse politici zelf zijn een lichtend voorbeeld van wegkijken en weglopen. Onze premier wil alleen normale mensen in Nederland, Koenders is hartstochtelijk medebepleiter van de Turkije-deal en onze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-werking biedt onder sneeuw bedolven vluchtelingen in Griekenland daadkrachtig dekens aan. Nu moet Rutte nog krachtiger Trump aanspreken, terwijl nota bene 'minister Koenders eerder deze week al hard heeft uitgehaald tegen Trump en Ploumen dat al een week geleden deed' (Ten eerste, 1 februari). Geweldig! Maar is er iemand die onze politieke partijen al heeft kunnen betrappen op een uitdagende visie op Europa, over ons toekomstig buitenlands beleid of over hoe onze door waarden (?) gedreven politiek om wil gaan met vluchtelingen conform letter en geest van het Vluchtelingenverdrag? Is dit geen schoolvoorbeeld van meten met twee maten?



Bram van leeuwen, Woerden