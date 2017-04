Onschuldige kindertjes krijgen verhalen nog altijd als waarheid voorgeschoteld

In de 17de eeuw toonde Spinoza vrij overtuigend aan dat de verhalen in de Bijbel inderdaad verhalen zijn. In 2017 staat het land van Spinoza scholen nog altijd toe dat ze onschuldige kindertjes die verhalen als waarheid verkopen. Zelfs maken mensen zich boos als scholen met andere verhalen op de proppen komen.



Gelukkig is er licht aan het eind van de tunnel. De kabinetsformatie knettert, zei informateur Schippers gisteren; aflopende zaak. In de herfst blijkt ook de variant met de CU onwerkbaar. En dan, zo tegen Kerst, komt Paars weer terug, met VVD, D66, GroenLinks en de PvdA. Jawel, 75 zetels slechts, maar ze zullen per onderwerp wisselende gedoogsteun zoeken of, nog beter, lijven Marianne Thieme in. De eerste maatregel is het afschaffen van het bijzonder onderwijs. En dat werd goddomme tijd ook. Vrolijk Pasen!