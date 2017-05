Onschuldig eruit willen zien werkt bij mij vaak averechts

Op luchthavens, in boekenwinkels, in bioscopen en in supermarkten gedraag ik mij al jaren als een lid van een zojuist opgerichte guerrillabeweging. Ik doe geen vlieg kwaad, reken altijd alles netjes af en toch word ik gemiddeld vier keer per jaar met een lampje in mijn kont gekeken.



Ik gedraag mij, zonder dat ik dat wil, altijd als iemand die iets wil laten ontploffen of iets wil stelen. Vooral op Schiphol is dat lastig. Ik denk dat ik te veel vooruit verdedig. Zoiets moet het zijn.