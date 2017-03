Ons land is uiteengevallen in Populistisch Nederland vs Progressief-Elitair Nederland

De verkiezingsuitslag van 15 maart is een polaroidfoto van het Nieuwe Nederland. Ons land is uiteengevallen in een Populistisch Nederland (PVV, SP, 50Plus) versus een Progressief-Elitair Nederland (D66, GroenLinks, PvdD), met een ingeklemd Midden Nederland daartussenin. De groen-gele kaart van electoraal geograaf Josse de Voogd in de krant van 17 maart liet dat goed zien.



Kijk naar Amsterdam, ooit sociaal-democratische bakermat van Wibaut, De Miranda, Den Uyl en Schaefer. Daar komen we nu de nieuwe postmoderne standensamenleving per stadsdeel tegen. Amsterdam-Zuid is de biotoop van de VVD geworden. In Amsterdam-Noord heerst de PVV. DENK lukte het in Amsterdam Nieuw-West door te breken, en GroenLinks en D66 overheersen in de overige stadsdelen.