Onduidelijk wat toekomst van de welvaartsstaat in de weg staat

'Het systeem zal dus minder op verzekeren gericht moeten zijn, en meer op de noodzaak welvaart her te verdelen', aldus Ryan Avent, schrijver van Werk in de 21ste eeuw: Arbeid, macht en welvaart in het digitale tijdperk, in een interview van Nikki van der Westen, dinsdag in NRC.



Avent betoogt dat de welvaartsstaat was gebouwd op verzekeringen die je beschermden tegen de gevolgen van bijvoorbeeld werkloosheid. Als er meer mensen zijn dan banen moeten andere manieren worden gezocht om welvaart her te verdelen.