Onderzoek: Nienke wil liever op haar telefoon kijken dan naar jou luisteren

Het onderzoek laat zien dat er sprake is van een negatieve correlatie tussen de woorden die uit jouw mond komen en Nienkes aandacht. Hoe meer jij vertelt, hoe meer zij met haar gedachten bij haar telefoon is. De kans neemt toe dat Nienke een appje ontvangt; ze is bang iets te missen en knikt alleen nog maar schaapachtig.



Er is volgens Verheijen op dit moment niets wat jij kunt doen om de situatie te verbeteren: Nienke wil gewoon liever op haar telefoon kijken. Zelfs als je vertelt dat je moeder nog maar drie maanden te leven heeft of dat je dit weekend nieuwe sokken gaat kopen, zullen de receptoren in Nienkes hersengebieden niet oplichten. Nienke wil haar telefoon pakken.



Verheijen heeft subsidie aangevraagd voor vervolgonderzoek. Hij wil weten of er een significante toename in Nienkes aandachtsspanne ontstaat als jij haar een appje stuurt.