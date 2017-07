Onderwijs speelt nog altijd een cruciale rol bij ongelijke kansen

'Ik wil dat kinderen kunnen worden wat ze willen. Of ze nou Zihni heten of Henk'. Dat zei Zihni Özdil, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, deze week in een interview in de prachtige serie die Robert Vuijsje maakt voor deze krant. De hoofdvraag in deze interviews is: 'Welke rol speelt afkomst in Nederland?'



De antwoorden van de geïnterviewden, Nederlanders afkomstig uit alle windstreken en culturen, schieten alle kanten op. Ze voelen zich een kaaskop of een Brabo, Turks of Indo, een mengeling, of soms het een en soms het ander. Ze vinden dat je je moet aanpassen of juist jezelf moet blijven.