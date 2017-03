Onderwijs, een belangrijke taak, moet weer aantrekkelijk worden

Op Facebook hebben zich 29.400 docenten in het primair onderwijs als 'PO in Actie' verenigd die eisen dat hun salaris wordt opgetrokken naar het niveau van tweedegraadsdocenten in het voortgezet onderwijs. Dat komt neer op verhoging van het aanvangssalaris met 7 procent, oplopend tot 21 procent aan het eind van de loopbaan. Kosten: 1,8 miljard euro per jaar.



Op het eerste gezicht zijn het exorbitante en volstrekt onhaalbare eisen. Er is weliswaar ruimte voor extra uitgaven aan onderwijs, maar geen van de partijen die nu onderhandelen over een nieuw regeerakkoord is bereid om meer een paar honderd miljoen uit te trekken voor salarisverhogingen.