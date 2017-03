Ondanks een 'shitleven' kun je een enorme kracht uitstralen

'Een grote S', zo noemt Gina Kruiswegt haar leven in een mooi interview, afgenomen door Danielle Pinedo, dat afgelopen dinsdag in NRC stond. 'Een shitleven.'



Gina en Sonja Kruiswegt, zussen, zijn door Ed van der Elsken in 1956 gefotografeerd. De foto werd wereldberoemd.



De zusters groeiden op in armoede in een gezin met zeven kinderen. Moeder had kinderen op wie ze 'zelf niet had zitten wachten'. Vader had eerst een ijssalon, later werd hij noodgedwongen timmerman.