Omdat ook ik knapper wil zijn dan de natuur mij gemaakt heeft

Bovendien wordt het steeds moeilijker voor de grimeuses (en ja, dat zijn altijd vrouwen), omdat camera's steeds beter worden en de resolutie van televisies en bioscoopschermen steeds hoger, zodat je inmiddels elk poederkorreltje kan zien. De logische gedachte zou zijn: we hoeven niet meer te schminken want de technologie is ver genoeg gevorderd dat gefilmde mensen er niet meer uitzien als bleke schimmen, we hebben airconditioning dus zweetkoppen hoeven ze ook niet meer te krijgen, de belichting heeft inmiddels een natuurlijke kleur van daglicht - laten we maar eens stoppen met die mooimakerij. Maar niemand wil de eerste zijn die er uitziet als een echt mens, natuurlijk. Hoewel: de immer recalcitrante Theo van Gogh liet juist zijn oogwallen extra aanzetten.



Enfin: nu doe ik dus een kinderprogramma en tuur ik fronsend in die spiegel. Is het niet een beetje raar me op te maken voor kinderen? Dat is niet de doelgroep waarop ik jong en sexy wil overkomen. In elk andere setting zou ik daarvoor op gesprek mogen komen in een klein verhoorkamertje van het plaatselijke politiebureau.



Nu ja, ik ga veel bewegen straks. Doe toch maar een poedertje tegen het zweten.



