Ombudsvrouw: Mag de krant criminelen vereren?

Allereerst de vraag die in de meeste monden bestorven lag: waarom in vredesnaam Frank Masmeijer? 'De kandidaten wisselen sterk', zegt de chef. Het interview in het magazine is geen erepodium voor uitblinkers in goed gedrag. 'De ene week is het een schrijver, dan weer een ex-quizmaster. We halen voor niemand onze neus op.' De coördinator vult aan: 'Het gaat om het levensverhaal, om la condition humaine. We portretteren de mens in al zijn facetten.'



Directe aanleiding was het verschijnen van een boek en een realityshow over Masmeijers leven. 'We wilden net voor de hype gaan zitten', zegt de chef, om er meteen aan toe te voegen dat het boek en de show inmiddels zijn uitgesteld tot september, kort voordat de rechtbank uitspraak doet.