Ombudsvrouw: De krant moet kinderen een veilige plek bieden

Ethische alarmbellen

Twee lessen: door sociale media is ver weg dichtbij, privacy telt altijd

Over de grens zijn minderjarigen nog steeds minderjarig. De ethische alarmbellen zijn soms minder scherp afgesteld in het buitenland. Bij een stuk over gevaarlijke zwangerschappen in Afrika werd eerder dit jaar een foto geplaatst van een zwangerschapscontrole bij een meisje uit Niger. Ze lag in een intieme pose, de benen wijd, deels ontbloot. Ze was 16, aldus het bijschrift. Haar voornaam werd ook vermeld, net als de kliniek. Is er toestemming gevraagd aan het meisje of haar ouders, wilden lezers weten. Een van hen wees op haar hoofddoek, waaruit blijkt dat ze normaliter haar lichaam bedekt.



De foto had niet herplaatst mogen worden, aldus de fotograaf. Ze had de foto in opdracht van een ngo gemaakt en toestemming van iedereen ter plekke. Toen de fotoreportage in de krant verscheen, trokken lokale hulpverleners die de foto op Facebook zagen aan de bel. Het meisje was herkenbaar. Twee lessen: door sociale media is ver weg dichtbij, privacy telt altijd. De foto had meteen uit het archief gemoeten om herplaatsing bij een ander stuk te voorkomen.