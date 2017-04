Nzume's goedbedoelde missie heeft vooralsnog héél weinig kans van slagen

In haar verslaggeverscolumn vroeg Nadia Ezzeroili zich woensdag af of er, na alle media-aandacht voor het pas verschenen boek van theatermaakster Anousha Nzume, 'al witte mensen zijn die zichzelf 's ochtends niet meer in de spiegel durven aan te kijken'. Waarna ze op safari ging in een Amsterdamse 'witteyuppenenclave' - teneinde hun vooroordelen te doorgronden.



Nu treft het dat een blik in de spiegel tot mijn ochtendrituelen behoort. En echt, ik kan vele redenen opsommen waarom zulks doorgaans geen pretje is. Maar de media-aandacht voor Nzume's boek Hallo witte mensen had daar de afgelopen dagen geen invloed op.