Nu is GroenLinks weer aan de beurt

Brief van de dag: Met GroenLinks naar een nieuw kabinet

Nu besloten is een kabinet van VVD-CDA-D66-ChristenUnie te onderzoeken wordt het tijd te reageren. Als dit een kabinet wordt, heeft dat een zeer krappe meerderheid van dat kabinet het gevolg. Dat is geen wenselijke situatie in het huidige politieke klimaat. Wat Nederland nodig heeft is een stabiel kabinet dat voor doorbraken moet zorgen op het gebied van klimaat. Verder een acceptabel inkomensbeleid en oplossingen voor de opvang van vluchtelingen. Een kabinet zonder GroenLinks is m.i. niet evenwichtig genoeg. Laat GroenLinks weer aan tafel komen.



Maak een regeerakkoord waarover wél overeenstemming bereikt kan worden, en probeer het gewoon met elkaar. Bij hele moeilijke kwesties als de opvang asielzoekers en voltooid leven die tot nu toe overeenstemming onmogelijk maaktem, laat je het initiatief aan de Tweede Kamer. De sfeer was naar verluidt goed en de onderhandelingen werden afgebroken in een vriendschappelijke sfeer. Koester dat dan ook. Dit kan mooi kabinet worden.



De ChristenUnie kan het CDA wat progressiever maken en Groen Links de VVD groener maken, met een mooie tussenpositie van D66. Een win-win situatie.



Ron Koldenhof, Rotterdam