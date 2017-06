Nu ben ik zelfs van plan lid te worden van GroenLinks

Standvastig

Wat ben ik blij dat mijn stem op GroenLinks terecht blijkt te zijn. Jesse Klaver heeft het vast niet gemakkelijk gehad in de formatiebesprekingen maar GroenLinks blijkt standvastig. Wat zou ik me bekocht voelen als GroenLinks had toegegeven op migratie of klimaat.



Omdat het er op papier oké uitziet. Terwijl iedereen die het wil weten, kan weten hoe de theorie in de praktijk uitpakt. En hoe verfrissend is het dat vertrouwen in een politieke partij en een politicus terecht blijkt te zijn. Politieke macht en politieke wil, er zijn nog principes in de politiek. Ik hoop dat heel veel mensen dit onthouden en waarderen. In ieder geval tot de volgende verkiezingen. Zodat het dan allemaal wat minder ingewikkeld wordt met formeren.



Corina van der Laan, Enkhuizen