Nooit zag ik mannen zo liefdevol een bootje aanmeren

Nederland ligt er prima bij, dat schreef ik eerder, maar zo'n zinnetje valt dood. Wat in orde is blijft grotendeels onzichtbaar, wat goed gaat is saai. Behalve als je soepel en kosteloos wordt gered uit de Val van Urk.



Dus laat ik dat maar eens beschrijven.



Achternagezeten door solitaire regenwolken vaar ik over een uitgestreken Markermeer, dat steeds van kleur verandert. Het is kouder dan met Kerst, staat in de krant en dat is gelogen. Ik heb genoeg aan een dunne trui. Alles moet altijd kouder of warmer zijn en alarmerender, anders leest niemand de weerberichten meer.