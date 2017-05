Nog geen Republikeinse politici in kamp-Macron

Bijna al Macron's kandidaten zijn burgers met een gewone baan

Macron wil met zijn kandidatenlijst ernst maken met het doorbreken van het Franse partijkartel, waarin carrièrepolitici de dienst uitmaken. Bijna al zijn kandidaten zijn burgers met een gewone baan. Voor de Franse kiezers, die zich massaal hebben afgewend van de gevestigde partijen, is het een verfrissende ervaring dat zij in bijna elk district kunnen kiezen tussen beroepspolitici en buitenstaanders.



Macron streeft met zijn amateurpolitici naar een absolute meerderheid. Maar om die te bereiken, zal hij niet alleen moeten inbreken bij de gedecimeerde socialistische partij, maar ook bij de Republikeinen op rechts. Ondanks hun met schandalen besmeurde voorman Fillon, behaalde deze centrum-rechtse partij 20 procent van de stemmen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Tot nu toe is En Marche! er niet in geslaagd Republikeinse politici te bewegen over te lopen naar het kamp-Macron. Om die reden probeert de rechtse Franse pers Macron en zijn beweging weg te zetten als centrum-links.



Maar er zijn nog 149 districten waarvoor En Marche! de komende dagen kandidaten kan stellen. Veel hangt af van de premier die Macron maandag zal benoemen. Als die centrum-rechts is, dwingt hij de Republikeinse beroepspolitici voor of tegen hem te kiezen.