Niks begrip en dialoog: de strijd tegen vloeken moet verharden

H et laatste woord dat uit de autoradio komt als ik parkeer is 'kut'. Straattaal van een volwassen nieuwszender, net nu ik op weg ben naar het eeuwfeest van de Bond tegen het Vloeken, het zandstenen eilandje in de zee van moet-kunnen-anders-pleur-je-maar-op. 'Kut, zwaar kut', ratelt de radio - het is een sporter, er is iets mislukt, waarschijnlijk had ik het woord zelf ook gebruikt.



Een van de pubers die mijn huis bewonen, noemde mij een 'kankerkutmongool'. Het is de taal van school en van de youtubers, ik weet het, en ik ben die ouwe lul van een vader.