Nieuws in Indonesië is een spektakel

Dat gaf de kabouter (wat was het?) de tijd om het op een lopen te zetten voordat de tweede motor de achtervolging inzette. Het manneke verdween in het struikgewas. Maar de camera had hem te pakken en het filmpje verscheen op internet en ontketende een mediastorm tot ver over de Indonesische grenzen.



Indonesië heeft zijn miniatuur-versie van de Amerikaanse 'Big Foot'. 'Het was geen geest', citeert de krant Jakarta Post. Wat het wel was? Misschien een lid van de legendarische Mante-stam, bosmensen die alleen in sprookjes bestaan en die nog nooit door een mens zijn gezien. De gouverneur laat een onderzoek instellen, maar dat interesseert niemand. Het wachten is op het volgende spektakelnieuwtje. Of een rampje in de buurt.