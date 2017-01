Nieuwe partijen verrassen met nieuwe aanpak

Het is vast herkenbaar: op internet ziet u mooie schoenen van een duur merk en de volgende dag treft u op Facebook een advertentie voor precies dezelfde schoenen. Of u zoekt bij Google op 'dvd-speler' en - nou, dat is toevallig! - een elektronicagigant laat via een 'gesponsord' Facebookbericht weten allemaal mooie dvd-spelers in de aanbieding te hebben.



We zijn er al bijna aan gewend. Onlangs kocht ik in een herenmodezaak een nieuw pak, waarvan ik een aankoopbevestiging kreeg per e-mail. Prompt werd precies hetzelfde pak van dezelfde winkel dagenlang aangeprezen op mijn Facebooktijdlijn. Het zijn de slinkse wegen van de onzichtbare datastromen.