Niets had mijn krant van de oudejaarsconference gevonden

Farmaceutische industrie

Interniste Nel Geelhoed vraagt om nuancering in de berichtgeving over beïnvloeding van artsen door de farmaceutische industrie. Zij stelt dat er zeker beïnvloeding door reclame is, maar dat het niet waar is dat artsen dan maar kritiekloos voorschrijven. Maar dat had toch ook niemand beweerd? De vraag is of artsen zonder beïnvloeding soms iets anders zouden hebben voorgeschreven, en de artikelen hierover in de Volkskrant maken dit aannemelijk.



Dan schrijft zij dat om tot de beste behandeling te komen voor diabetes samenwerking en contact tussen artsen en de farmaceutische industrie nuttig en noodzakelijk kan zijn. Ook dat is ongetwijfeld waar, en hetzelfde geldt voor het komen tot goed wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe middelen.