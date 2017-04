Niet iedereen kan omgaan met frustratie

'Veel gevallen van dierenmishandeling komen voort uit frustratie, gebrekkige impulsbeheersing en een verminderd empathisch vermogen', aldus criminoloog Anton van Wijk, vrijdag in de Volkskrant in een artikel van Nienke Zoetbrood.



Samen met Manon Hardeman stelde Van Wijk een rapport op over dierenmishandeling. De groep dierenmishandelaars 'is veel diverser dan werd aangenomen'. Het is eveneens een misverstand dat dierenmishandeling alleen voorkomt in zogenaamde asociale gezinnen.



Volgens GZ-psycholoog Nienke Endenburg, ook geciteerd in het artikel, gaat dierenmishandeling dikwijls gepaard met huiselijk geweld.