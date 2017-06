Niemand hoeft zich schuldig te voelen over zijn gedachten

'De oplossing is juist de onrust te verdragen. Te ervaren dat het alarm vals is', aldus psychiater en dwangstoornisspatiënt Menno Oosterhoff in een mooi interview van Margreet Vermeulen, dinsdag in de Volkskrant.



Interessant is dat Oosterhoff geen last heeft van zijn stoornis als hij met zijn patiënten is. Zijn werk lijkt effectieve therapie.



Oosterhoff benadrukt dat iedereen last heeft van dwanggedachten. Die gedachten worden een probleem als ze je leven gaan beheersen. Eén keer controleren of de voordeur dicht is, heet oplettend. Als je een examen verlaat om te controleren of de voordeur dicht is, wordt het problematisch.