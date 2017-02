New York Times: Trump is druk bezig zijn eigen puinhoop te scheppen

Trump is zo goed in het leggen van rookgordijnen, dat je Amerikanen niet kan kwalijk nemen dat ze dat geloven

Wanneer de medewerkers van Trump de paniek in hun stemmen weten te onderdrukken, houden ze vol dat Trump meer voor elkaar gekregen heeft dan de meeste presidenten. En Trump is zo goed in het leggen van rookgordijnen, dat je Amerikanen niet kan kwalijk nemen dat ze dat geloven.



Maar president Obama, die inderdaad een puinhoop aantrof, had na een maand al wetten door het Congres geloodst die de economie wegtrokken van de rand van de afgrond. Hij trok 80 miljard dollar uit in de Recovery Act om projecten te financieren van huisvesting via wegen tot duurzame energie.



Daarentegen is er nog niets terecht gekomen van Trumps investeringsprogramma van 1 biljoen dollar in de infrastructuur. Dat komt omdat de president decreten verwart met resultaten. Decreten worden uitgevaardigd zonder tussenkomst van het Congres en de ambtenaren die ze moeten uitvoeren.



Het Witte Huis is een giftig mengsel van ideologie, onervarenheid en rivaliteit; ingewijden zeggen dat woede-uitbarstingen net zo gewoon zijn als de spelfouten in de persberichten. Steve Bannon schrijft het scenario voor de president en Reince Priebus, de in het nauw gedreven chef staf, valt vergaderingen binnen waarvoor hij niet is uitgenodigd.