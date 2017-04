Nederlands formeren: iets meer Downing Street, iets minder Torentje

Lang heb ik naar de foto van de formatie zitten kijken met de vier partijen in de Stadhouderskamer, aan tafel met de instellingen. Manon Leijten van de Studiegroep begrotingsruimte, Klaas Knot van DNB, Laura van Geest van het CPB. De aristocratie van de ambtenarij legde nog eens rustig uit wat er kan en wat niet.



Formeren in Nederland is haast-je-langzaam en egeltjesliefde, tussen mannen die elkaar van haver tot gort kennen. Lobby's schrijven hun brieven, ambtenaren vertellen hoe het moet in 2050. Na een opgewonden campagne is de tijd plotseling stilgezet. Hoe anders is dat in bijvoorbeeld Engeland.