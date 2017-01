Nederland weer gidsland in Brits-Amerikaans opvoedboek

Is er dan níéts opbeurend deze dagen? Nou, Nederlandse kinderen zijn nog steeds officieel de gelukkigste ter wereld. En Rina Mae Acosta en Michele Hutchison, een Amerikaanse en een Britse die met een Nederlandse man trouwden, gaan die wereld uitleggen waarom. Uitgeverij Doubleday bracht hun boek The Happiest Kids in the World - Bringing up children the Dutch way net uit in Engeland. De Nederlandse vertaling is vervroegd naar maart en Amerika volgt in april.