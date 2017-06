Nederland moet het vuile werk in Europa opknappen

Nederland hoeft niet vermalen te worden in de Frans-Duitse omhelzing

'Europa is geen supermarkt', is een van zijn grote uitspraken - alsof er iets mis is met supermarkten. Macrons toverwoord is terecht 'solidariteit' - maar het probleem is dat die niet (meer) valt te regelen zoals hij wil - met 27 lidstaten. Macron wil eigenlijk een reprise van de Frans-Duitse deal inzake de euro: Duitse financiële dekking in ruil voor Franse politieke dekking. Maar Europa is een kwart eeuw verder en tal van illusies armer, vooral over de euro.



Deze constellatie plaatst Nederland - zeer gebaat bij Europa, niet bij 'eurobonds' - in een lastig parket. Wordt het vermalen in de Frans-Duitse omhelzing? Dat hoeft niet. Ten eerste moet het Franse elan - net als Franse plannen waar Den Haag ook voor is - enthousiast begroet worden. Vervolgens moet Nederland - zonder Britten, maar met andere steun - voor Duitsland het vuile werk doen: het afschieten van irreële plannen die het Duitse hoofd afwijst maar waarvoor het hart bezwijkt. Macron biedt kansen. Maar zoals de euro ons leert, kan Europa niet alleen kapot gaan aan populisme maar ook aan mooie plannen.