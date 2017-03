Nederland is ineens weer het tofste jongetje van de klas

Het is even wennen. Jarenlang stond Nederland er elders in de wereld gekleurd op. Als thuisbasis van grote bekken. Als land waar oudjes over de kling zouden worden gejaagd onder het mom van een humane dood. Als medeverantwoordelijke (volgens sommige leiders zelfs hoofdverantwoordelijke) voor de massamoord in Srebrenica. En als wegbereider van 'het verkeerde populisme'. Als gidsland van onwenselijke ontwikkelingen.



Maar sinds woensdag is Nederland ineens weer de toffe jongen die het in het diepst van zijn gedachten altijd al was. En dat willen we weten ook. Trots tonen we alle positieve recensies die in buitenlandse media over het optreden van het Nederlands electoraat zijn verschenen. En prompt leggen we de bescheidenheid af die ons zo goed stond maar die toch niet bij ons paste.