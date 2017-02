Nederland en defensie: voor een dubbeltje op de eerste rij

Nederland, oh Nederland

In geen velden of wegen lijkt Nederland te gaan voldoen aan de Amerikaanse eis substantieel meer geld te besteden aan defensie De oefening Prepare Falcon bij Grave. "Pang, pang." © ANP

Er is nog een lange weg te gaan en dat geldt zeker voor Nederland. In 2017 geeft Den Haag 8,7 miljard uit aan de krijgsmacht, ongeveer 1,1procent van het bnp. Minister Hennis heeft gepleit voor stijging van de uitgaven aan het eind van de komende kabinetsperiode tot het Europese NAVO-gemiddelde (1,45 procent). Dat betekent een budgetverhoging oplopend tot 2,5 miljard in 2021.



Dit voorstel is terug te vinden in het VVD-verkiezingsprogramma, maar niet in de cijfers die de partij aan het Centraal Plan Bureau heeft geleverd voor financiële doorrekening. Daarin gaat het om 1 miljard extra. Van de traditionele partijen komen alleen de SGP (+3 miljard), CDA (+2,1) en ChristenUnie (+2) enigszins in de buurt van het Europese gemiddelde. D66 (+0,5), de PvdA (+0,4) en Groen Links (nullijn) blijven er ver vandaan. De SP wil het defensiebudget zelfs verlagen (-1 miljard). Kortom, in geen velden of wegen lijkt Nederland te gaan voldoen aan de Amerikaanse eis substantieel meer geld te besteden aan defensie.



Mocht een centrumrechtse coalitie ontstaan uit bovenstaande partijen dan is stijging van ongeveer 1,5 miljard tegen 2021 een redelijk gemiddelde - aangenomen dat in regeringsonderhandelingen de prioriteit voor defensie het niet aflegt tegen andere claims op meer overheidsuitgaven zoals voor zorg of onderwijs.



Nog droeviger is het gesteld met de verkiezingsprogramma's waar het de toekomstige aard van de Nederlandse krijgsmacht betreft. De meeste partijen verwijzen weliswaar naar de verslechterende veiligheidssituatie, maar zetten niet uiteen welke gevolgen die moeten hebben voor de krijgsmacht. VVD en SGP leggen veel nadruk op de NAVO-behoeften voor versterking van de verdediging van het grondgebied tegen de toenemende dreiging van Poetin's neonationalistische Rusland.



De VVD wil evenwel extra geld besteden aan de marine en de marechaussee voor versterking van de grensbewaking in de Middellandse Zee. De SGP wil dat Nederland de huidige vier Walrusklasse onderzeeboten vervangt door zes nieuwe onderzeeërs. Het wensenpakket van beide partijen sluit niet aan bij de aandrang van de NAVO - ook op Nederland - vooral de slagkracht van de landstrijdkrachten te verbeteren. D66 wil sterk inzetten op Europese defensiesamenwerking, uiteindelijk leidend tot een gezamenlijk Europees leger, maar geeft niet aan hoe dat gestalte moet krijgen. Hetzelfde geldt voor Groen Links. Beide partijen blijven steken in kretologie.



Het CDA laat wat dat betreft een meer realistisch geluid horen door als enige te pleiten voor kopgroepen van een beperkt aantal Europese landen gericht op versterking van de slagkracht. Dat is precies de discussie die thans gaande is in Brussel. Overigens geven de christen-democraten niet aan met wie Nederland een dergelijke kopgroep zou moeten vormen.