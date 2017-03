Natuurmonumenten is er voor de mens, niet voor de natuur

Sorry mensen, maar die campagne 'De natuur bedankt de Postcodeloterij' laat mij maar niet los. De rol van Natuurmonumenten was in mijn stukje van vorige week nog een beetje onderbelicht, terwijl deze vereniging toch verantwoordelijk is voor de zelffeliciterende reclameactie. Dat kloppen op de eigen borst ging via een geraffineerde omweg: de natuur bedankt de Postcodeloterij voor het geven van geld aan Natuurmonumenten, dat daarmee uiteraard allemaal goed werk doet voor de natuur. Dus wie is er tof? Juist, Natuurmonumenten!



De naam 'Natuurmonumenten' wekt de indruk dat die organisatie er voor de natuur is. En ten dele klopt dat ook.