Natuurbescherming is geen exclusieve zaak van vogelaars en zestigplussers

Brief van de dag: ook níet-senioren geven om natuur

In het artikel 'Heel Polen ruikt naar zaagsel' over de grootschalige bomenkap in Polen heten de tegenstanders van de versoepeling van de wet op de bomenkap in de krant 'natuurminnaars' (Ten eerste, 30 maart (+)). Dit woord suggereert dat bescherming van de natuur nog steeds een exclusieve zaak zou zijn van milieuorganisaties, vogelaars en wandelende zestigplussers. Het is hetzelfde als zeggen dat het alleen feministen zijn die er een probleem van maken dat er minder vrouwen in de nieuwe Tweede Kamer zitten dan voorheen, of dat homorechten alleen door homo's worden bevochten. Het gaat om de emancipatie van een maatschappelijk probleem: eerst agendeert een kleine groep een bepaald probleem, gaat ervoor vechten, waarna zo'n thema via publiek debat opklimt tot een algemeen erkend maatschappelijk vraagstuk en op de politieke agenda verschijnt. Dat laatste geldt voor natuurbescherming intussen ook. Door het gebruik van het woord natuurminnaars wordt impliciet gesuggereerd dat het stadium van een probleem van groot algemeen belang nog niet bereikt is. Gebruik in plaats van 'natuurminnaars' gewoon 'Polen' of 'bezorgde burgers'.



Hilde van Dijk, Leiden