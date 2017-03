Naar Amerika en Rusland durft Erdogan niet te brullen, dus richt hij zich op Europa

Val de Koerden in Syrië aan, en je krijgt met Russische soldaten te maken

De PKK is ook niet weg te bombarderen uit het Qandilgebergte, waar Irak, Turkije en Iran samenkomen. Toen Jebal Sinjar, het eeuwenoude domein van de Yazidi's, werd overrompeld door IS zetten de Koerdische peshmerga van het autonome Koerdistan van Irak het laf op een lopen. Alleen de PKK wist de Yazidi's uit de klauwen van IS te bevrijden. De PKK laat zich van deze nieuwe uitvalsbasis tussen Syrisch Koerdistan en Iraaks Koerdistan - tamelijk dicht bij de grens met Turkije - niet verjagen.



Washington verkiest de PKK/YPD - een terroristische maar effectieve bondgenoot - boven Turkije, dat na Amerika het grootste leger van de NAVO heeft. Turkije wil alleen zijn volle gewicht in de strijd tegen IS werpen als het de PKK/YPD in Syrië kan aanvallen. Manbij bijvoorbeeld, een in meerderheid Arabische stad tussen twee door de PKK/YPD gecontroleerde kantons in Noord-Syrië, mocht van de Turken niet in handen van de Koerden vallen. Met Amerikaanse hulp verjoegen de PKK/YPD er IS.



Toen kreeg Erdogan te maken met Poetin, een autocraat die sluwer en genialer dan hij opereert. In overleg met de Russen trokken de Koerden zich terug uit Manbij. De stad werd overgenomen door troepen van het regime-Assad onder toezicht van Russische militairen. De Russen kregen van de PKK/YPD een militaire post in Afrin, het westelijke Koerdische kanton in Syrië. Turkije is gewaarschuwd: val de Koerden in Syrië aan, en je krijgt met Russische soldaten te maken.



