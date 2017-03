Muziek bakent af, maar overschrijdt ook grenzen

In deze tijden, waarin we veel kabaal maken over grenzen, is het zinvol stil te zijn en te luisteren naar geluiden die niet geëxpliciteerd worden

Is muziek alleen dat? Zestig jaar geleden werd in Rome de basis gelegd voor wat vandaag de Europese Unie is, het eerste transnationale samenwerkingsverband dat grenzen relativeerde. Vijf jaar eerder, in 1952, werd een van de meest revolutionaire muziekstukken van de twintigste eeuw opgevoerd, 4'33'' van de Amerikaanse componist John Cage. Gedurende die 4 minuten en 33 seconden wordt er niet gespeeld op de piano. Voor Cage betekende dat geenszins dat er stilte zou heersen, maar dat we onverwacht gekuch of het geschuifel van stoelen zouden horen. In deze tijden, waarin we veel kabaal maken over grenzen, is het zinvol stil te zijn en te luisteren naar geluiden die niet geëxpliciteerd worden, die ons als bij toeval toewaaien. We kunnen ons niet volledig afsluiten, lijkt Cage te zeggen.



Muziek wijst ons op de grote tegenstellingen waarmee we als mens geconfronteerd worden: ze is drager van tradities, maar sterft zonder innovatie, ze raakt ons zowel emotioneel als intellectueel. Ze bakent onze identiteit af in volksliederen. Ze maakt ons ook nieuwsgierig naar verre horizonten waar ongekende geluiden weerklinken.



Zelfs als we grenzen opheffen, zoals we dat in de Europese Schengenzone hebben gedaan, voelen we de behoefte om dat te expliciteren met een lied. Beethovens negende, de Ode an die Freude, is het officiële Europese volkslied. Hoewel zonder tekst, refereert het aan de oorspronkelijke tekst van Friedrich von Schiller, waarin de passage 'Alle Menschen werden Brüder...' de grensoverschrijdende droom van wereldvrede, gelijkheid en solidariteit oproept. Het Europese volkslied speelt opnieuw met die schijnbare tegenstelling tussen begrenzing en grenzeloosheid, tussen de noodzaak van afbakening en het verlangen naar openheid.