Mondiale klimaatbeweging is groter dan Donald Trump

We zullen meer dan ooit vastberaden doorgaan

En dan hebben we het nog niet over de morele argumenten en onze verantwoordelijkheid om kwetsbare gemeenschappen te beschermen, nu maar ook in de toekomstige generaties die ons zullen volgen. Elke actie die onze inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken wil vertragen, kan de meest kwetsbaren voor de stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden alleen maar schaden, of dat nu in New Orleans of Papoea-Nieuw-Guinea is. Zelfs in de ontwikkelde wereld zou klimaatinstabiliteit onze kinderen en kleinkinderen opzadelen met een verhoogde grondstofschaarste en economische problemen die ze niet hebben verdiend.



Daarom is het antwoord van duizenden zakenleiders, burgemeesters, staatshoofden zo snel en zo sterk geweest. Daarom is het antwoord van de Europese en Chinese politieke leiders zo krachtig. En het is ook daarom dat we nog meer dan ooit vastberaden zullen doorgaan.



Daarom moeten we het Akkoord van Parijs vandaag vieren, de overeenkomst die we allemaal samen hebben helpen creëren. Een overeenkomst die ook meer is dan een juridisch document, maar een gedeeld wereldwijd engagement om over te gaan tot actie, om een betere richting te geven aan onze bedrijven, onze steden en onze wereld. Een wereldwijde beweging van deze kracht is groter dan elke natiestaat, elke persoon. En daarom zullen we samen slagen om klimaatverandering aan te pakken en een mooiere toekomst te bouwen, voor iedereen.